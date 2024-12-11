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Свищев — о золоте Лифинцева: «Прессинг, буллинг, хейт — чего только нет! Давайте поздравим Мирона!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поздравил российского пловца Мирона Лифинцева с золотом на дистанции 100 м на чемпионате мира в Будапеште.

«Давайте поздравим Мирона! Эта медаль вдвойне ценна. Она завоевана в сложнейших условиях. Многие называют спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, чуть ли не предателями. Но я считаю, что в сегодняшних условиях то, что ребята выступили, уже большая победа всего российского спорта. Мы видим, в каких жесточайших условиях находится все, что связано с Россией на международной арене. Я про прессинг, буллинг, хейт и все модные иностранные слова, чего только нет! Поздравляю объединенную федерацию, которая смогла добиться допуска наших пловцов. Поздравляем и наших спортсменов, и Министерство спорта, и клуб, и родителей, и болельщиков», — сказал Свищев «СЭ».

Лифинцев показал время 48,76 секунды, установив юношеский рекорд мира. Лифинцев принес первую медаль сборной России в турнире.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Дмитрий Свищев
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