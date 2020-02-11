Депутат Свищев назвал Россию мировым лидером плавания

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение чемпионки Европы по плаванию среди юниоров Татьяны Белоногофф сменить спортивное гражданство с британского на российское.

— Татьяна Белоногофф приняла смелое, но логичное решение, которое можно только приветствовать и поддержать, — приводит слова Свищева пресс-служба депутата. — Прежде всего ее решение говорит о признании традиций советской и российской школы плавания. По такому виду спорта как плавание Россия — мировой лидер. Великобритания, при всем уважении к спортсменам с Туманного Альбиона, рядом не стоит. У нас много чемпионов, много побед.

В этом плане выбор Татьяны выступать за нашу страну понятен. Он подтверждает успехи Всероссийской федерации плавания и имеющегося персонального подхода к тренировочному процессу. Татьяну не остановили возможные санкции в отношении России. Она понимает, что даже если эти санкции и будут, то они временны, они пройдут. А мастерство, опыт, знания, которые она, безусловно, приобретет в нашей стране, никуда не уйдут и откроет перед ней огромные перспективы.

Кстати, решение Татьяны говорит еще и о том, что в Великобритании есть свои сложности в спорте, иначе перспективная молодая спортсменка не уехала от них. Как есть эти сложности и в США, и в других странах. Вспомните таких ставших российскими спортсменов как Виктор Ан, Вик Уайлд, Марио Фернандес. Уверен, что их ряды в будущем продолжат пополняться. Их примеры показывают успех российского спорта, популяризируют спорт среди молодежи и просто вдохновляют.