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Саутин — о смерти Лейлы Салямовой: «У нее была мужская сила воли»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин отреагировал на новость о смерти чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой.

«Да вообще, она единственная в России. Бесстрашная. Сила воли у нее была мужская. Сами представляете, что такое 20 м прыгать для девочки. Она была одна-единственная. Мы так надеялись на дальнейшие спортивные успехи. Но видите, как судьба распорядилась. Царствие небесное. Всем близким и родным приношу соболезнования», — сказал Саутин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, погибла в автокатастрофе, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

В 2022 году она стала первой россиянкой, получившей wildcard на Мировую серию по клиффдайвингу. В августе приняла участие в этапе, проходившем в Мостаре (Босния и Герцеговина).

Дмитрий Саутин
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