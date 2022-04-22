Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пловцом Евгением Рыловым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отстранение российского пловца Евгения Рылова от Международной федерации.

«Мы знаем [об этой ситуации], мы видим, что, к сожалению, идет продолжение пагубной линии по политизации спорта — [сначала] наши теннисисты, теперь федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — цитирует Пескова ТАСС.

Отстранение вступило в силу 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

Рылов получил дисквалификацию за политику. Это очень плохой прецедент