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Сегодня, 12:39

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пловцом Евгением Рыловым

Виктория Кравченко
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отстранение российского пловца Евгения Рылова от Международной федерации.

«Мы знаем [об этой ситуации], мы видим, что, к сожалению, идет продолжение пагубной линии по политизации спорта — [сначала] наши теннисисты, теперь федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — цитирует Пескова ТАСС.

Отстранение вступило в силу 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

Рылов получил дисквалификацию за политику. Это очень плохой прецедент

Евгений Рылов
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