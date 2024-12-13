Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 22:00

Губерниев — о золоте и двух серебряных медалях на ЧМ: «Боеспособная команда, низко кланяюсь всем в пояс»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступления Евгении Чикуновой, Кирилла Пригоды и Мирона Лифинцева на чемпионате мира по плаванию.

«Команда продолжает демонстрировать мощнейший уровень подготовки, ребята соскучились по международным стартам и мы по-прежнему в элите мирового плавания. Видите какая боеспособная команда, которая должна выступать. Обидно, что две серебрянные награды, конечно, мы очень рассчитывали на победу в этом виде. Борьба очень плотная, там парижские герои все приехали, уровень конкуренции чумовой. Низко кланяюсь всем в пояс, хочу сказать, что Лифинцев, как и Захар Петров — лучшие спортсмены России в уходящем году. Оба трехкратные чемпионы мира», — сказал Губерниев «СЭ».

Российский пловец Мирон Лифинцев выиграл три золотые медали на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова завоевали серебряные медали.

Александр Абустин

Дмитрий Губерниев
Евгения Чикунова
Кирилл Пригода
Мирон Лифинцев
Читайте также
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россияне заняли шестое место в эстафете вольным стилем на ЧМ-2024

European Aquatics впервые на ЧМ-2024 опубликовала пост о победе Лифинцева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости