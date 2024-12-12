Губерниев — о втором месте Пригоды на ЧМ: «Серебро с золотым отливом, мы по-прежнему в элите»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от заплыва Кирилла Пригоды, завоевавшего серебро на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по плаванию.

«Он шел за золотом, абсолютно равная борьба. Второе место — прекрасный результат. Может быть, чрезмерное желание подвело, он прям как тот конь копытом стучал. Все-таки считаю, что если бы часть этой команды пловцов выступала на Олимпиаде, могло бы быть все иначе. Каноиста Захара Петрова даже в родной деревне называли предателем, и родителям его говорили, представляете? До чего мы дожили. Теперь ситуация сильно изменилась, и все, кто вякал такие недопустимые вещи позакрывали рты. Пловцы, в любом, случае, молодцы, мы по-прежнему в элите, сражаемся. Горжусь командой и финалистов много, и ребят с призами. Кирилл — молодец, серебро с золотым отливом, как принято в таких случаях говорить», — сказал Губерниев «СЭ».

Победителем заплыва стал китаец Цинь Хайян с результатом 55,47 секунды. 28-летний россиянин отстал от лидера на0,02 секунды и установил новый рекорд России (55,49). Бронзовым призером заплыва стал белорус Илья Шиманович (+0,13). Еще один россиянин — Александр Жигалов занял шестое место (+0,88).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Александр Абустин