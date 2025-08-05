Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

5 августа, 06:02

Губерниев: «Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились»

Евгений Козинов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что чемпионат мира по водным видам спорта получил хорошие рейтинги на телевидении.

«Телевизионные рейтинги ЧМ по водным видам замечательные! Особенно плавание посмотрели здорово! Люди тосковали по большим спортивным событиям с участием наших спортсменов! Особенно, когда россияне побеждают! Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились! И это прекрасно!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Россияне выступали на ЧМ-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Они заняли четвертое место в медальном зачете — 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых).

Россияне заняли четвертое место в&nbsp;медальном зачете&nbsp;ЧМ по&nbsp;водным видам спорта 2025.Успеть до Олимпиады. Над чем нам надо работать после водного чемпионата мира?

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Rutozid

    > Телевизионные рейтинги ЧМ по водным видам замечательные! Т.е. стали больше нуля. > Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились! А давно Димон вещает от лица народа?

    15.08.2025

  • Павел Верещагин

    Рейтинги были бы ещё выше, если бы тебя в это время в комментаторской кабине не было бы... )))

    05.08.2025

  • 1_sport

    Мне не нужен "мировой спорт" если моя страна выступает без флага и без гимна!

    05.08.2025

  • Константин Самарин

    НЕ первый раз этот шоумен скучает без загранкомандировок. В условиях СВО довольно отвратительная линия.

    05.08.2025

  • 2Палыч2

    А вот обосрёмся в биатлоне(если допустят),а мы обязательно обсрёмся,тогда и узнаешь как "тянется спрана к мировому спорту"!Фмгляр!

    05.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    По спорту соскучились. По Губе вряд ли кто-то скучает.

    05.08.2025

  • Niko McCowrey

    Губер отрабатывает зарплату. А в душе он тоже ненавидит этих "предателей".

    05.08.2025

  • Vlаdimir

    Когда же он заткнется ….

    05.08.2025

  • Фирсыч

    У меня на работе никто и не знал про этот чемпионат.

    05.08.2025

  • petrovich56

    Недогребец поплыл...

    05.08.2025

  • Владимир Соколов

    Сказал, что в лужу Пукнул...

    05.08.2025

  • андрей андреев

    к кому претензии?)))

    05.08.2025

    • Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира в Сингапуре

    Колесников: «Говорить о «похоронах» сборной США по плаванию рано»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости