Губерниев: «Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что чемпионат мира по водным видам спорта получил хорошие рейтинги на телевидении.

«Телевизионные рейтинги ЧМ по водным видам замечательные! Особенно плавание посмотрели здорово! Люди тосковали по большим спортивным событиям с участием наших спортсменов! Особенно, когда россияне побеждают! Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились! И это прекрасно!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Россияне выступали на ЧМ-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Они заняли четвертое место в медальном зачете — 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых).