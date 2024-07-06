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Губерниев: «У пловцов есть вопросы к руководству федерации»

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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал вице-президента Всероссийской федерации плавания Виктора Авдиенко за высказывания в адрес Юлии Ефимовой. Функционер ранее заявил, что спортсменка не может быть примером для молодого поколения.

— Как они могут помешать выступить на Олимпиаде Евгению Сомову? Это надо спрашивать у Владимира Сальникова. Если люди реагируют нервно на мои высказывания, понятно, что у них что-то не так. Им же и спортсмены вопросы задают, и вопросов к ним много. У всех, и у Сальникова, и у Авдиенко есть мои телефоны, они могли бы что-то объяснить и поинтересоваться моей логикой, но я привык выводить на чистую воду наших функционеров в спортивных федерациях. На то и щука, чтоб карась не дремал, а спортсменов обижать не надо, особенно таких, как Юлия Ефимова.

Я сам про пловцов говорил жестковато для того, чтобы они как-то встрепенулись, но это не значит, что я отношусь без уважения к Евгении Чикуновой, Клименту Колесникову и ко всем остальным. Я их уважаю и очень люблю. Они большие молодцы. В плане Олимпиады всё очень непросто, но предпринять некоторые попытки, мне кажется, стоило, — сказал Губерниев Vprognoze.

Ефимова и Сомов получили от World Aquatics нейтральный статус. Юлия не сумела выполнить квалификационный норматив для участия в Олимпиаде в Париже, а Евгений получил приглашение от МОК для участия в Играх.

Источник: Vprognoze.ru
Владимир Сальников
Дмитрий Губерниев
Евгений Сомов
Юлия Ефимова
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