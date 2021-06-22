Дисквалификация китайского пловца Сунь Яна сокращена до четырех лет
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал звезду китайского плавания Сунь Яна на 4 года и 3 месяца, сообщает AP. Хотя изначально дисквалификация должна была составить 8 лет.
Теперь Сун Ян будет вынужден пропустить Олимпийские игры в Токио. Однако может рассчитывать выступить на Олимпиаде в Париже, так как срок дисквалификации будет отсчитываться с февраля 2020 года.
Первое рассмотрение этого дела состоялось в ноябре 2019 года в открытом заседании с трансляцией на весь мир. Тогда CAS признал трехкратного олимпийского чемпиона виновным в нападении на внештатных инспекторов допинг-контроля и приговорил к восьми годам дисквалификации. Однако затем адвокаты обнаружили в соцсетях антикитайские высказывания главы панели арбитров CAS и через швейцарский суд добились нового рассмотрения дела.
В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в CAS и потребовало рассмотреть дело. В 2014 году Сунь Ян уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.
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