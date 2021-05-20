Дело Сунь Яна заново рассмотрят 25-27 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что повторное рассмотрение дела звезды китайского плавания Сунь Яна назначено на 25-27 мая. Слушания пройдут по видеосвязи в закрытом режиме. В отличие от первого рассмотрения, которое состоялось в ноябре 2019 года в открытом заседании с трансляцией на весь мир. Тогда CAS признал трехкратного олимпийского чемпиона виновным в нападении на внештатных инспекторов допинг-контроля и приговорил к восьми годам дисквалификации. Однако затем адвокаты обнаружили в соцсетях антикитайские высказывания главы панели арбитров CAS и через швейцарский суд добились нового рассмотрения дела.

Сунь Ян не участвовал в национальном чемпионате Китая в начале мая, но, в случае оправдания в CAS, может быть включен в национальную команду на Играх-2020 как чемпион мира. На ЧМ-2019 ряд спортсменов отказывались от участия в медальных церемониях с китайской звездой, считая его допинговым обманщиком.

(Олег Шамонаев)