Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о том, чем занимается на карантине из-за пандемии коронавируса.

— Я даже гардероб полностью не разобрала, зато стала больше готовить — по два-три раза в день, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — И разобрала склад. В США можно арендовать специальное помещение для хранения вещей. Когда нужно — приезжаешь одно забираешь, другое оставляешь. За годы там накопилось много всего. Теперь взяла коробки и разбираю. Это весело. Иногда смотришь на вещь и думаешь: что было в моей голове, когда я это покупала? У меня целая коробка странных вещей, которые нашла. Отложила их, чтобы потом с подругой сделать показ мод и посмеяться. У меня, например, куча париков.

?Я в принципе люблю собирать разные прикольные смешные вещи — шапки, маски. У меня дома в Волгодонске есть несколько коробок с кучей всяких ушек, кепок из Диснейленда. Там кажется, и Спанч Боб есть, и парик Мардж из Симпсонов.

А еще я тут нашла свои самые первые брендовые туфли. Папа подарил их мне на день рождения, на 19-летие. Для меня тогда туфли Fendi и сумочка — это было что-то нереальное. Они такие классные! Сейчас сошли бы за винтаж.

Могу носить совершенно разные вещи и бренды. Платья, топы, рубашки покупаю наобум в разных местах. Брендовые у меня в основном туфли, сумочки и очки. А моя слабость — туфельки и сумочки Valentino.