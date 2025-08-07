Новости
Плавание

7 августа, 09:30

Клепикова — о Сингапуре-2025: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. На чемпионате мира чувствую себя увереннее»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова побывала в гостях в редакции и рассказала «СЭ», какой стресс она испытывала в детстве на экзаменах по фортепьяно в музыкальной школе. На прошедшем чемпионате мира в Сингапуре Клепикова завоевала золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете и серебро в смешанной эстафете вольным стилем.

— В одном видео в соцсетях вы написали: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе». В финале на взрослом чемпионате мира не страшнее?

— Если честно, я все так же думаю, что нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. Я тогда все-таки была помладше и очень закрытой. Было сложно играть на публике. Играть на пианино — это значит нужно делиться всеми своими эмоциями, чувствами, раскрыться залу. Для меня это тяжело. Поэтому все-таки тогда было волнительнее. Сейчас я чувствую себя увереннее, когда плыву на чемпионате мира. Потому что есть опыт, проделана работа над собой. Психологически полегче.

— Экзамены в музыкальной школе проходят в довольно камерной обстановке, где сидят преподаватели. На большую аудиторию когда-нибудь выступали?

— Я играла только на экзаменах, где были преподаватели, другие ученики, родители. Но тогда я ощущала, что играю перед огромным залом, хотя присутствовало не так много людей. Сейчас могу друзьям сыграть, маме.

На экзамене была забавная история. Функционально я хорошо играю, но не могу чувствами передать. Была с этим проблема. На одном экзамене отключила голову и просто забыла момент. Правильнее всего было продолжить играть, убрать этот момент, чтобы зритель продолжал слушать историю. А я начинала заново и снова ошибалась. И вот заново, заново, заново... Это был такой стресс! И мне уже преподаватель сказала: «Даша, начни со второго предложения». У меня тогда прямо заело, — сказала Клепикова «СЭ».

Полностью интервью с Дарьей Клепиковой читайте на нашем сайте в ближайшие дни.

Плавание
Дарья Клепикова
