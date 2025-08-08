Новости
Плавание

8 августа, 09:10

Клепикова: «В детстве была более зажатой. Даже боялась сходить в магазин»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала «СЭ» о своей застенчивости, а также о том, как ее выбрали капитаном женской сборной на чемпионате мира по плаванию-2025. В Сингапуре Клепикова завоевала золото и серебро в эстафетах.

— Ваши коллеги в соцсетях делились кучей фото и видео со сбора в Малайзии, с чемпионата мира в Сингапуре с медалями, с улыбками. У вас за прошедший месяц все скромно — один пост с фото, где нет ни медалей, ни улыбки. Почему так?

— Как-то мне тяжело вести соцсети, хотя желание есть. Наверное, присутствует страх в проявлении себя, стеснение. Поэтому так скромненько.

— Интроверт внутри вас живет с детства или раньше были более открыты?

— В детстве была более зажатой и закрытой. Даже было страшно сходить в магазин. Это сейчас поспокойнее ко всему отношусь, могу всем делиться. Стало получше.

— Легко ли в плавании быть скромным?

— Наверное, я могу переключаться и выходить на старт уже уверенной в себе, хоть и выгляжу иногда стеснительной серой мышкой. Но на старт выхожу заряженной, и мне это не мешает.

— Несмотря на застенчивость и скромность, вы стали капитаном женской сборной по плаванию на чемпионате мира. Как и почему эта роль вам досталась?

— Для меня это было неожиданно. Выбор сделал главный тренер. Думаю, что в какой-то степени мне эта роль подходит, потому что я со всеми нахожу контакт. Все у нас по-дружески. В то же время это выход из зоны комфорта. Потому что мне иногда сложно быть в центре внимания, со всеми общаться. Нужно выходить из зоны комфорта и перебарывать страх. Поэтому я не отказалась.

— Как часто выходите из зоны комфорта? Как это происходит?

— Не так часто, как хотелось бы. Каждый раз это очень эмоциональный опыт. В моменте сильно переживаю, нервничаю, но после понимаю, что все было не так уж и страшно, — сказала Клепикова «СЭ».

Дарья Клепикова с&nbsp;медалями ЧМ-2025 в&nbsp;гостях у &laquo;СЭ&raquo;.«Перед соревнованиями хожу на концерты классической музыки, чтобы разгрузиться». Дарья Клепикова в гостях у «СЭ»

