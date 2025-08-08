Клепикова: «Стараюсь каждый раз поднимать вопрос об условиях для плавания в Воронеже»

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала «СЭ», каких условий для тренировок не хватает в ее родном Воронеже.

— Вы продолжаете жить и тренироваться в Воронеже. Не было ли мыслей переехать вместе с тренером в Москву? Опять же на международные старты будет проще добираться.

— С недавнего времени мы с тренером постоянно находимся на сборах, так как в Воронеже нет тех условий, чтобы тренироваться. Нет и места в бассейне, времени, условий. Поэтому дома редко бываю.

— После чемпионата мира на короткой воде вы рассказывали, что не хватает места и что надеетесь, что что-то изменится. Что-то сдвинулось с места?

— Я стараюсь каждый раз поднимать этот вопрос. Говорю не только про себя, что негде плавать и тренироваться. Вижу, сколько ребят, которые подрастают и хотят плавать. Вижу, что у них есть шансы и возможности. Поэтому мне хочется помочь воронежскому плаванию.

— Насколько сложно или просто в Воронеже вырасти в будущем таким большим пловцом, каким стали вы?

— Надеюсь, что мой опыт замотивирует ребят, что у всех есть шанс и возможности. Про себя могу сказать, что у меня сложился хороший дуэт с тренером. Это очень помогло мне выйти на такой уровень, — сказала Клепикова «СЭ».