Клепикова: «Пинок» от главного тренера перед финалом эстафеты взбодрил меня прилично»

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала «СЭ», как получила заряд мотивации от главного тренера сборной Андрея Шишина на ЧМ-2025 перед победным финалом смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м.

— После полуфинала комбинированной смешанной эстафеты 4х100 м вы рассказывали, что вам «дали пинка». Кто этот человек, который «пинал»?

— Да, действительно такое было. На утренней эстафете показала свой не самый хороший результат. Мы очень опасненько попали в финал. Поэтому главный тренер сказал: «Даша, так не надо делать. Все-таки это чемпионат мира. Здесь каждые сотые важны». Вечером я вышла с пустой головой, без улыбок, выложилась на максимум, проплыла действительно хорошо. Даже на награждении стояла с каменным лицом. Потому что главный тренер меня встряхнул, взбодрил.

— Какие слова говорил личный тренер?

— Олег Николаевич Цветковский просто был со мной рядом. Для меня этого достаточно. Особенно важно, что я чувствую, когда он в меня верит, тогда я не сомневаюсь в себе.

— Сказали, что «пинок» взбодрил. Насколько «кнут» вообще помогает на тренировках и соревнованиях?

— Вообще, у меня тренер достаточно мягкий. Он со мной как с девочкой. Все по-доброму, позитивно. Поэтому такой «пинок» от главного тренера был для меня неожиданным и взбодрил меня прилично. Думаю, что это сыграло хорошую роль, — сказала Клепикова «СЭ».