Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

8 августа, 09:50

Клепикова: «Пинок» от главного тренера перед финалом эстафеты взбодрил меня прилично»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала «СЭ», как получила заряд мотивации от главного тренера сборной Андрея Шишина на ЧМ-2025 перед победным финалом смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м.

— После полуфинала комбинированной смешанной эстафеты 4х100 м вы рассказывали, что вам «дали пинка». Кто этот человек, который «пинал»?

— Да, действительно такое было. На утренней эстафете показала свой не самый хороший результат. Мы очень опасненько попали в финал. Поэтому главный тренер сказал: «Даша, так не надо делать. Все-таки это чемпионат мира. Здесь каждые сотые важны». Вечером я вышла с пустой головой, без улыбок, выложилась на максимум, проплыла действительно хорошо. Даже на награждении стояла с каменным лицом. Потому что главный тренер меня встряхнул, взбодрил.

— Какие слова говорил личный тренер?

— Олег Николаевич Цветковский просто был со мной рядом. Для меня этого достаточно. Особенно важно, что я чувствую, когда он в меня верит, тогда я не сомневаюсь в себе.

— Сказали, что «пинок» взбодрил. Насколько «кнут» вообще помогает на тренировках и соревнованиях?

— Вообще, у меня тренер достаточно мягкий. Он со мной как с девочкой. Все по-доброму, позитивно. Поэтому такой «пинок» от главного тренера был для меня неожиданным и взбодрил меня прилично. Думаю, что это сыграло хорошую роль, — сказала Клепикова «СЭ».

Дарья Клепикова с&nbsp;медалями ЧМ-2025 в&nbsp;гостях у &laquo;СЭ&raquo;.«Перед соревнованиями хожу на концерты классической музыки, чтобы разгрузиться». Дарья Клепикова в гостях у «СЭ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Андрей Шишин
Дарья Клепикова
Читайте также
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рылов — об участии россиян в ЧМ-2025: «В целом в плавании меньше всего было конфликтов, недовольств, отсюда и такая лояльность к нам»

Клепикова назвала топ-3 музыкальных исполнителей, которые помогают настраиваться на старт

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости