Клепикова: «Мир, конечно, уплыл. Тяжело после перерыва возвращаться»

Российская пловчиха Дарья Клепикова побывала в гостях в редакции «СЭ» и рассказала, что ей было трудно возвращаться на крупные международные соревнования после трехлетнего перерыва. На прошедшем чемпионате мира в Сингапуре Клепикова завоевала золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете и серебро в смешанной эстафете вольным стилем.

— В начале плавательных соревнований на чемпионате мира у нашей команды не все получалось. Тогда заговорили, что мир от нас уплыл. Вы тоже говорили, что пауза в международных соревнованиях сказывается. По итогу мы имеем исторические золотые медали в эстафетах, которых не было с 2003 года, у вас рекорды России. Уплыл ли все-таки мир?

— Первые три дня действительно дались тяжело. Не было медалей. Хоть результаты показывали достойные, но всегда чего-то не хватало. С мужской эстафетой 4х100 м кролем было сложно. Поэтому мир, конечно, уплыл. Хоть мы тоже тренировались, готовились. Но все-таки тяжело после перерыва возвращаться. Я думаю, что мы справились достойно.

— Если бы этой трехлетней паузы не было, получилось бы лучше в Сингапуре?

— Думаю, да. Психологически было всем волнительно. Приехать туда, встретить всех своих конкурентов и плыть с сильнейшими. Сложно себя к такому подготовить даже морально. Поэтому, столкнувшись с этим, отмечу, что было сложно. Для нас это хороший опыт и хорошая тренировка на будущее.

— Чего вы больше всего опасались перед стартом чемпионата?

— Наверное, переживала за атмосферу в колл-руме. Когда туда входишь, то каждый по-своему настраивается на старт. Это все чувствуется. Тишина и энергетика в колл-руме ощущается. Это было волнительно, но я к этому подготовилась. Сидела с музыкой и настраивалась, — сказала Клепикова «СЭ».

Полностью интервью с Дарьей Клепиковой читайте на нашем сайте в ближайшие дни.