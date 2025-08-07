Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

7 августа, 09:15

Клепикова: «Мир, конечно, уплыл. Тяжело после перерыва возвращаться»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Клепикова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская пловчиха Дарья Клепикова побывала в гостях в редакции «СЭ» и рассказала, что ей было трудно возвращаться на крупные международные соревнования после трехлетнего перерыва. На прошедшем чемпионате мира в Сингапуре Клепикова завоевала золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете и серебро в смешанной эстафете вольным стилем.

— В начале плавательных соревнований на чемпионате мира у нашей команды не все получалось. Тогда заговорили, что мир от нас уплыл. Вы тоже говорили, что пауза в международных соревнованиях сказывается. По итогу мы имеем исторические золотые медали в эстафетах, которых не было с 2003 года, у вас рекорды России. Уплыл ли все-таки мир?

— Первые три дня действительно дались тяжело. Не было медалей. Хоть результаты показывали достойные, но всегда чего-то не хватало. С мужской эстафетой 4х100 м кролем было сложно. Поэтому мир, конечно, уплыл. Хоть мы тоже тренировались, готовились. Но все-таки тяжело после перерыва возвращаться. Я думаю, что мы справились достойно.

— Если бы этой трехлетней паузы не было, получилось бы лучше в Сингапуре?

— Думаю, да. Психологически было всем волнительно. Приехать туда, встретить всех своих конкурентов и плыть с сильнейшими. Сложно себя к такому подготовить даже морально. Поэтому, столкнувшись с этим, отмечу, что было сложно. Для нас это хороший опыт и хорошая тренировка на будущее.

— Чего вы больше всего опасались перед стартом чемпионата?

— Наверное, переживала за атмосферу в колл-руме. Когда туда входишь, то каждый по-своему настраивается на старт. Это все чувствуется. Тишина и энергетика в колл-руме ощущается. Это было волнительно, но я к этому подготовилась. Сидела с музыкой и настраивалась, — сказала Клепикова «СЭ».

Полностью интервью с Дарьей Клепиковой читайте на нашем сайте в ближайшие дни.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дарья Клепикова
Читайте также
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    вы про Зайцеву ? забудьте.. А в плавании у США- 29 медалей, у кенгурят - 24, а у Канады кстати- 4 золотых

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Но запах... Невозможно уже терпеть эту вонь.

    07.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Робик, хотел прокатиться на эфиопском летуне? Поцелуй Топотушку в грудь и все печали уйдут навсегда.

    07.08.2025

  • Робин из Локсли

    Я категорически против депортации Хурмы пан Юзеф. Он давно стал частью эко системы форума. "Часть команды, часть корабля".

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Хурма считает до пяти, дальше возникают сложности. А вообщзе из всех местных даунов этот - самый отмороженный. Надо бы его этапом назад на "СовСпорт" отправить. Достал своей хурмой.

    07.08.2025

  • Робин из Локсли

    У Хурмы сложные отношения с миром. Хурма считает что мир скурвился и уплыл.

    07.08.2025

  • Робин из Локсли

    Гимка, вяличие в опасности. Эфиопы самолётов не дают. ====Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолетов у авиакомпании Ethiopian Airlines, пишет местное издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA).==

    07.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Даша - молодчина и красавица, но по повду "уплыли" сказала ерунду. На всех ЧМ в 21 веке (а скорее всего и больше, не стал смотреть) у России никогда не было больше 3 золотых медалей. Так что соперники уплыли очень давно и не стоит про это сейчас говорить. Россия вперёд!

    07.08.2025

  • Пан Юзеф

    Один ты умный. Хотя на самом деле идиот полнейший.

    07.08.2025

  • 1 2

    Все хорошо Даша,ты не стушивалась от тебя ни кто не уплыл,спасибо Дашуля за твоё выдающееся выступление.Ждем 51.5 и 1.52.0 кролем и батт.55.50 будет нормально!!!Не обращай внимание на другие коментарии,ребята не вдупляются в тему!!! Успехов!!!

    07.08.2025

  • yarkvasu2013

    Никуда особо мир не уплыл: коли берем медали. Да и новых "плавательных" стран особо на горизонте не видно. Даже у Канады и Литвы - всего по одному спортсмену.

    07.08.2025

  • Sam17

    Вот от такого груза ответственности мандража ещё больше может быть. Почему штангисты "баранят" начальный вес, прыгуны в высоту не могут взять начальную высоту и тд.? Думаете, на тренировках они это тоже не могли сделать?

    07.08.2025

  • ёzhic8

    вы как считаете - у китайских прыгунов особая психика или это тренировки безвылазно из бассейна?

    07.08.2025

  • 1_sport

    Почитаешь, так получатеся, что имён испугались, а не "мир уплыл". Нужно было тренироваться больше! Тот кто силён, тому нечего имён бояться. А если ты выходишь и уже мандражируешь перед именами, то ты заранее уже не чувствуешь себя лучшим. Ты - догоняющий!

    07.08.2025

  • fell62

    а должны быть роботами , ты ведь не на пляже , а страну представляешь...

    07.08.2025

  • Sam17

    Думаю, обычная человеческая психика. Это же не роботы.

    07.08.2025

  • ёzhic8

    или да, не тренировалась как надо

    07.08.2025

  • ёzhic8

    я думаю - просто вот с такими секундами может плавать, быстрее - нет вот и всё

    07.08.2025

  • fell62

    неустойчивая психика ?

    07.08.2025

  • fell62

    может тренироваться лучше надо было ?

    07.08.2025

  • ёzhic8

    Понятно что без соревнований плохо Но это не баскетбол, где стадион шумит и надо со штрафного попасть - тут ты и вода. И это даже не прыжки в воду где наши, кстати, ниже своего уровня не упали

    07.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    «Мир, конечно, уплыл. Тяжело после перерыва возвращаться» =================================================== она хоть поняля что сказала? типа =весь мир= против нас и он дескать уплыл? поневоле выдала свои не очень правильные мысли этот ее =весь мир= просто временно скурвился он этот =весь мир= всегда был такой жертвы ЕГЭ одним словом автор тоже не далеко ушел мир у них уплыл...блин

    07.08.2025

  • Sam17

    Думаю, трясти коленками они начинают ещё до прыжка в бассейн.) Я в школьные годы и в институте занимался любительским спортом: в детстве - ДЮСШа, а потом институтская команда. Так вот я, лично, ощущал огромную психологическую разницу между обычными ежедневными тренировками и участием в соревнованиях, которые проводились не очень часто. Думаю, если бы мы соревновались почаще - я бы спокойнее относился к этому.

    07.08.2025

  • chimega

    Не верю, что мир "уплыл". Разве появились какие-то новые технологии в плавании? В коньках, помнится, когда "клэпы" ввели, наши и без всяких санкций и отстранений еле смогли догнать мировых лидеров. Тренируйся больше и ответственнее!

    07.08.2025

  • ёzhic8

    то есть прыгнула в бассейн и вместо того чтобы плыть - трясешь коленками? не фига в большом спорте делать тогда, в принципе (тем более в спорте на уровне ЧМ)

    07.08.2025

  • Sam17

    Мне кажется, разница всё-таки есть. Мандраж и трясущиеся коленки при очной борьбе с сильнейшим спортсменами явно присутствует. Кто-то лучше с этим справляется, кто-то хуже. Регулярное участие в соревнованиях должно помогать лучше с этим справляться.

    07.08.2025

  • Sam17

    А разве Колесников выиграл или хотя бы был в призах на всех дистанциях, на которых он заявлялся? А 50 метров до сих пор вообще была неолимпийской дистанцией. В 2028 впервые войдёт в программу ОИ.

    07.08.2025

  • Горын

    Да и не российская это спортсменка. Так себе белофлажная, без гимна и страны.

    07.08.2025

  • конечно уплыл! а еще убежал,метнул,прыгнул и т.д. наивно ожидать,что мир будет стоять на месте и ждать и думать-а как там россияне?

    07.08.2025

  • ёzhic8

    Всё-таки непонятно. Это не игровой вид спорта, где ты тонус теряешь соревновательный (и то сомнительно) Прыгаешь в бассейн и машешь со всех сил руками и ногами, есть соперник/нет его, брунеец это или австралиец - какая разница? Может просто признаться, что плаваем (плаваешь) плохо сами по себе и мир тут не при чём?

    07.08.2025

  • Pol Pol

    Был у нас в школе военрук, с такой же фамилией - Клепиков. Ну я вам скажу, - чувааак ! Калаши собирали - разбирали, ну всё как обычно .... - "Вы, - говорит, - в окно, билять, не цельтесь ! - На против в доме, какой тизданутый ветеран живёт и через бинокель, всё фиксирует, что тут происходит ! - Уже восемь жалоб на школу накатал ! - Мол, на прицеле его постоянно держат !" Вот такое вот воспоминание .... про Клепикова.

    07.08.2025

  • hant64

    Дарья, а почему от Колесникова мир не уплыл? Есть над чем подумать, может, стоит в своей консерватории поковыряться и там чего-нибудь подправить?

    07.08.2025

    • Цинь Хайян: «С возвращением российских пловцов стало интереснее»

    Клепикова — о Сингапуре-2025: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. На чемпионате мира чувствую себя увереннее»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости