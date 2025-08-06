Цинь Хайян: «С возвращением российских пловцов стало интереснее»

Китайский пловец, восьмикратный чемпион мира Цинь Хайян поделился мнением о возвращении российских спортсменов на мировую арену.

«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретически уровнем в плаванье и многократно завоевывала титулы чемпионов мира. Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интереснее», — приводит слова Цинь Хайяна сайт matchtv.ru.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы завоевали 18 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.