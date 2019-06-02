Чупков победил на этапе Серии чемпионов в США, Ефимова проиграла Лилли Кинг

Россиянин Антон Чупков одержал победу на дистанции 200 м брассом на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США). Его результат - 2.08,98. Вторым стал Дмитрий Баландин из Казахстана (2.10,02), третьим - голландец Арно Камминга (2.10,04).

Владимир Морозов стал вторым на 100-метровке вольным стилем (49,47), уступив бельгийцу Питеру Тиммерсу (48,36). Третье место занял Таунли Хаас из США (49,80).

Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом (1.05,51), проиграв американке Лилли Кинг (1.05.13). Тройку замкнула еще одна представительница Штатов Молли Ханнис (1.07,26).

На 100 м на спине у женщин третьей стала Анастасия Фесикова (1.00,68). Победу одержала Кайли Масс из Канады (59,13), вторая - итальянка Маргерита Панциера (59,45).

В смешанной комбинированной эстафете второй стала команда, в составе которой выступали Юлия Ефимова, Кайли Масс, Николас Сантос и Таунли Хаас.