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Чимрова завоевала золото чемпионата России на дистанции 100 м баттерфляем

Руслан Минаев
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Светлана Чимрова стала чемпионкой России на дистанции 100 м баттерфляем. Турнир проходит в Казани.

Чимрова показала результат 58,12 секунды. Второе место заняла Серафима Фокина (58,55), третьей стала Полина Малахова (58,63).

У мужчин золото на дистанции 200 м баттерфляем завоевал Александр Кудашев, который показал время 1 минута 56,26 секунды.

Второе место занял Иван Шамшурин (1.56,90), третье — Роман Шевляков (1.57,79).

Александр Кудашев
Светлана Чимрова
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