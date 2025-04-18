Чимрова завоевала золото чемпионата России на дистанции 100 м баттерфляем

Светлана Чимрова стала чемпионкой России на дистанции 100 м баттерфляем. Турнир проходит в Казани.

Чимрова показала результат 58,12 секунды. Второе место заняла Серафима Фокина (58,55), третьей стала Полина Малахова (58,63).

У мужчин золото на дистанции 200 м баттерфляем завоевал Александр Кудашев, который показал время 1 минута 56,26 секунды.

Второе место занял Иван Шамшурин (1.56,90), третье — Роман Шевляков (1.57,79).