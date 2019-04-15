Чикунову обвинили в применении допинга после победы над Ефимовой

Юрий Маслов, тренер российской пловчихи Евгении Чикуновой, заявил, что его подопечная столкнулась с травлей в интернете после победы на чемпионате России-2019. 14-летняя спортсменка одержала победу на дистанции 200 метров брассом, опередив пятикратную чемпионку мира Юлию Ефимову.

– После этой победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев, – сказал Маслов ТАСС. – Писали о том, что она употребляет анабол, другие таблетки. Все это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику.

Я могу ручаться, что за все семь лет, что я работаю с ней, у нее не было никаких препаратов. И сейчас нет ничего запрещенного, нет никакого допинга, это абсолютно чистая девочка. У нее может быть очень хорошая спортивная судьба, это звездочка, которая при правильной работе станет звездой. И никуда, ни в какую Америку она уезжать не собирается, она наша – российская, питерская.

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