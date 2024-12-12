Чикунова заняла пятое место на чемпионате мира на стометровке брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла пятое место в финальном заплыве чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м брассом.

Победителем заплыва стала китаянка Тан Цяньтин с результатом 1.02,38 секунды. 20-летняя россиянка отстала от лидера на 1,41 секунды.

Серебро завоевала американка Лилли Кинг (+0,42). Третьей стала эстонка Энели Ефимова (+0,87).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.