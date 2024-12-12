Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 20:38

Чикунова заняла пятое место на чемпионате мира на стометровке брассом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла пятое место в финальном заплыве чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м брассом.

Победителем заплыва стала китаянка Тан Цяньтин с результатом 1.02,38 секунды. 20-летняя россиянка отстала от лидера на 1,41 секунды.

Серебро завоевала американка Лилли Кинг (+0,42). Третьей стала эстонка Энели Ефимова (+0,87).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Евгения Чикунова
Читайте также
Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
«Химки» могут сняться с РПЛ? Как тогда изменится турнирная таблица?
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Песков заявил о неизбежности ответа на атаку ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Минаков стал четвертым на чемпионате мира на дистанции 200 м баттерфляем

Пригода завоевал серебро в заплыве на 100 брассом на чемпионате мира и установил новый рекорд России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости