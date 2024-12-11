Чикунова вышла в финал чемпионата мира на короткой воде на стометровке брассом, Ефимова выбыла
Российская пловчиха Евгения Чикунова стала финалисткой чемпионата мира на короткой воде на 100 м брассом.
По итогам двух полуфинальных заплывов 20-летняя спортсменка показала третий результат (1 минута 03,70 секунды).
Еще одна россиянка — Юлия Ефимова не смогла квалифицироваться в финал на этой дистанции, оставшись второй запасной. Ее время в первом полуфинале — 1.04,38.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.
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