Чикунова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира

Россиянка Евгения Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на втором этапе Кубка мира в Узбекистане.

В финальном заплыве она финишировала с результатом 2 минуты 17,23 секунды. Второе место заняла Тес Схаутен (2 минуты 20,07 секунды) из Нидерландов, а третье Мона Макшери (2 минуты 20,41 секунды) из Ирландии.

Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 10 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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