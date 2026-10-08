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Плавание
Чикунова выиграла золото этапа Кубка мира в Ташкенте: результат женщин 200 метров брассом 8 октября 2026

Чикунова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира

Сергей Филин

Россиянка Евгения Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на втором этапе Кубка мира в Узбекистане.

В финальном заплыве она финишировала с результатом 2 минуты 17,23 секунды. Второе место заняла Тес Схаутен (2 минуты 20,07 секунды) из Нидерландов, а третье Мона Макшери (2 минуты 20,41 секунды) из Ирландии.

Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 10 октября. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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Плавание
Евгения Чикунова
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