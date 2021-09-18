Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Чикунова выиграла заплыв на 200 метров брассом на этапе Международной лиги

18 сентября 2021, 23:23
Теги:

Россиянка Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе.

Чикунова, выступающая за клуб Energy Standard, показала время 2 минуты 18,44 секунды.

Россиянин Евгений Рылов из Energy Standard стал вторым на дистанции 200 метров на спине. Рылов также финишировал третьим на дистанции 50 метров на спине.

Россиянин Мартин Малютин (LA Current) стал вторым на 400-метровке вольным стилем. Российский пловец Даниил Пасынков из Tokyo Frog Kings занял третье место на дистанции 200 м комплексом.

Владимир Морозов, выступающий за Tokyo Frog Kings, занял третье место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
«Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России
Дубль Буше принес «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Торпедо»
Италия обыграла Сербию и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд