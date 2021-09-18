Чикунова выиграла заплыв на 200 метров брассом на этапе Международной лиги

Россиянка Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе.

Чикунова, выступающая за клуб Energy Standard, показала время 2 минуты 18,44 секунды.

Россиянин Евгений Рылов из Energy Standard стал вторым на дистанции 200 метров на спине. Рылов также финишировал третьим на дистанции 50 метров на спине.

Россиянин Мартин Малютин (LA Current) стал вторым на 400-метровке вольным стилем. Российский пловец Даниил Пасынков из Tokyo Frog Kings занял третье место на дистанции 200 м комплексом.

Владимир Морозов, выступающий за Tokyo Frog Kings, занял третье место на дистанции 50 метров вольным стилем.