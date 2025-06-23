Чикунова стала первой на дистанции 100 метров брассом в финале Кубка России

На финальном этапе Кубка России по плаванию, который проходит в Казани, Евгения Чикунова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом. Ее результат — 1 минута 6,58 секунды. Серебряным призером стала Екатерина Ерешко, а бронзовым — Софья Ануфриева.

20-летняя Чикунова — мировая рекордсменка на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне. Также у нее две серебряные медали с чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

Финал Кубка России завершится 26 июня.