Чикунова рассказала, что иностранные пловцы были рады видеть россиян на чемпионате мира

Рекордсменка мира Евгения Чикунова рассказала, что иностранные спортсмены были рады увидеть российских пловцов на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

«Впечатления только положительные, их очень-очень много. Возвращение спустя три года получилось феноменальным и незабываемым. Удалось пообщаться, все говорили одно и то же: как же хорошо, что вы вернулись. Нас были рады видеть.

Получилось так, как получилось. Для меня было главным — удержать форму с чемпионата России, хотя не знаю, о какой форме там могла идти речь. В итоге получилось улучшить время и завоевать медаль, что не может не радовать. В какой-то момент казалось, что это невозможно, потому что мы внезапно узнали о поездке, да и болезнь сыграла главную роль. В любом случае я вернулась с медалью, чем я довольна», — приводит слова Чикуновой ТАСС.

Чикуновой 20 лет. В ОАЭ на чемпионате мира по плаванию на короткой воде она три года назад заняла второе место в заплыве брассом на дистанции 200 метров. На чемпионате мира в Будапеште российские пловцы выиграли 6 золотых и 4 серебряные медали, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.