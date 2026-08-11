Чикунова и Ефимова вышли в полуфинал ЧЕ на 100 м брассом

Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова прошли в полуфинал чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 м брассом.

Чикунова с результатом 1.06,89 заняла восьмое место в общем зачете квалификационных заплывов. Ефимова (1.07,38) стала 12-й.

Также в квалификации участвовала Ралина Гилязова, которая попала в топ-16, но не вышла в полуфинал, поскольку от одной федерации дальше могли пройти не более двух спортсменов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.