Плавание

28 сентября, 10:00

Чернышова выиграла первую золотую медаль Игр стран СНГ в плавании

Алина Савинова

Россиянка Анастасия Чернышова выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем и стала обладательницей первой золотой медали в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ.

Второе место на этой дистанции также заняла представительница России Валерия Бражниченко.

Игры стран СНГ проходят в восьми городах Азербайджана и завершатся 8 октября. Всего в программе представлен 21 вид спорта. В соревнованиях могут принять участие спортсмены не старше 23 лет.

