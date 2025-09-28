Чернышова выиграла первую золотую медаль Игр стран СНГ в плавании

Россиянка Анастасия Чернышова выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем и стала обладательницей первой золотой медали в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ.

Второе место на этой дистанции также заняла представительница России Валерия Бражниченко.

Игры стран СНГ проходят в восьми городах Азербайджана и завершатся 8 октября. Всего в программе представлен 21 вид спорта. В соревнованиях могут принять участие спортсмены не старше 23 лет.