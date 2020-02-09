Чемпионка Европы среди юниоров сменит британское гражданство на российское

Пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение сменить британское гражданство на российское. 18-летняя спортсменка является чемпионкой Европы среди юниоров, а на соревнованиях Golden Tour в Ницце выступает уже под российским флагом.

— Решение заняло у меня довольно много времени, — цитирует SwimSwam Беленогофф. - Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил «РИА Новости», что процесс по смене гражданства идет уже сейчас.