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Каменева — об Олимпиаде-2024: «Буду надеяться до последнего и готовиться. Худший вариант когда пустят — а ты не готов»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка Европы и мира Мария Каменева в интервью «СЭ» заявила, что будет готовиться к Олимпиаде 2024 года в Париже несмотря на негативные новости о вероятности допуска на старты россиян.

«Лично я буду надеяться до последнего. Зачем расстраиваться заранее? Сейчас отчаешься, опустишь руки, а в конце нас допускают, но ты к старту не готов. Вот это для меня худший сценарий из возможных. Так что я выбираю не расстраиваться заранее. Но и не надеяться ни на что. Просто ждать и тренироваться в спокойной обстановке. Без лишних мыслей и надежд.

Мы в любом случае будем готовиться к основному старту в 2024 году. Если это будут не Олимпийские Игры — нам подберут достойную замену. Конечно, напрямую с Олимпиадой ничего не сравнится. Но возможность показать свой лучший результат будет. Бассейн нам дадут», — сказала Каменева.

Отметим, что российские пловцы отстранены от любых стартов под эгидой FINA до особого уведомления.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь

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