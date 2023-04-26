Пловчиха Каменева — о Париже-24: «На Олимпиаду попасть хотя бы в качестве гостя... Но это зависит не от нас»

Чемпионка Европы и мира Мария Каменева в интервью «СЭ» рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Сейчас российские пловцы отстранены от международных стартов.

«Конечно хочется в Париж. Не получилось в Токио выступить достойно, прежде всего хочется доказать, что я могу. Но с нынешними реалиями скажу честно, что уже поняла и приняла что выступать можно не только на Олимпиаде. Быстро плыть можно где угодно, главное хотеть и иметь бассейн. А это нам предоставляют.

На Олимпиаду, разумеется, всем хочется. Даже хотя бы просто попасть в качестве гостя, а тем более выступать — мечта любого спортсмена. Моя первая Олимпиада была неудачной во всех смыслах, хочется обновить впечатления. Но как уже все это будет зависит не от нас. И смысл гадать?» — сказала Каменева.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Мария не смогла пробиться в финал.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь