Чемпионка Европы Чикунова оспорила титул королевы брасса у Ефимовой

Чемпионка Европы и многократная чемпионка России Евгения Чикунова рассказала о своих впечатлениях от завершившегося чемпионата страны по плаванию в Казани и оценила уровень конкуренции в отсутствие Юлии Ефимовой.

«Юля, конечно, непревзойденная спортсменка, но у нас и кроме Юли есть очень сильные спортсмены. Я поборолась сегодня с Виталиной Симоновой, с Машей Темниковой, с очень сильными девушками. Поэтому конкуренция все равно есть, уровень очень хороший, довольно высокий у нас женского брасса.

Мы с Юлей общались последний раз на Олимпиаде, от нее шла только поддержка. Было очень приятно, больше мы не общались, разве что-то на соревнованиях поздороваемся. Случаются дружеские диалоги, чтобы полноценное наставничество, нет, так не скажу.

Я новая королева брасса после Ефимовой? Не знаю, сложно сказать, назвать себя королевой... Тут уже как пойдет. Всегда хочется назвать себя лучшей, стараюсь соответствовать. Но для того чтобы стать королевой брасса, нужно работать намного больше. Пока что я точно не могу себя ей назвать.

Дальше планы просто работать, работать над собой. Не останавливаться, плыть, стараться превзойти себя. Пусть нет международных стартов, надо стараться показать свой максимум на всероссийских, бороться за секунды. Буду заявляться на все соревнования, которые мне предложит наше государство, федерация", — сказала Чикунова.

Отметим, что Ефимова пропустила чемпионат России по плаванию в Казани из-за проблем в логистике.