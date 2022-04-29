Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 18:25

Чемпионка Европы Чикунова оспорила титул королевы брасса у Ефимовой

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпионка Европы и многократная чемпионка России Евгения Чикунова рассказала о своих впечатлениях от завершившегося чемпионата страны по плаванию в Казани и оценила уровень конкуренции в отсутствие Юлии Ефимовой.

«Юля, конечно, непревзойденная спортсменка, но у нас и кроме Юли есть очень сильные спортсмены. Я поборолась сегодня с Виталиной Симоновой, с Машей Темниковой, с очень сильными девушками. Поэтому конкуренция все равно есть, уровень очень хороший, довольно высокий у нас женского брасса.

Мы с Юлей общались последний раз на Олимпиаде, от нее шла только поддержка. Было очень приятно, больше мы не общались, разве что-то на соревнованиях поздороваемся. Случаются дружеские диалоги, чтобы полноценное наставничество, нет, так не скажу.

Я новая королева брасса после Ефимовой? Не знаю, сложно сказать, назвать себя королевой... Тут уже как пойдет. Всегда хочется назвать себя лучшей, стараюсь соответствовать. Но для того чтобы стать королевой брасса, нужно работать намного больше. Пока что я точно не могу себя ей назвать.

Дальше планы просто работать, работать над собой. Не останавливаться, плыть, стараться превзойти себя. Пусть нет международных стартов, надо стараться показать свой максимум на всероссийских, бороться за секунды. Буду заявляться на все соревнования, которые мне предложит наше государство, федерация", — сказала Чикунова.

Отметим, что Ефимова пропустила чемпионат России по плаванию в Казани из-за проблем в логистике.

Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
3
0
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я шокирован результатом». Американский пловец Армстронг — о своем мировом рекорде

Президент ВФП Сальников прокомментировал неудачное выступление Рылова на чемпионате России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости