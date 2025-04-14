Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

14 апреля, 19:18

Колесников стал чемпионом России на дистанции 100 м на спине

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Климент Колесников стал победителем заплыва на 100 м на спине на чемпионате России по плаванию в Казани.

Спортсмен показал результат 52,04 секунды. На втором месте расположился Мирон Лифинцев с результатом 52,15 секунды. Тройку замкнул Павел Самусенко — 52,40 секунды. Колесников и Лифинцев выполнили нормативы для участия в чемпионате мира.

Первенство в Казани продлится до 18 апреля. Соревнования являются официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Плавание
Климент Колесников
Мирон Лифинцев
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гайфутдинова о победе на чемпионате России: «С учетом недавней тяжелой болезни — результатом довольна»

Чикунова стала первой в заплыве на дистанции 50 м брассом на чемпионате России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости