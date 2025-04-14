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Плавание

14 апреля, 17:00

Чемпионат России по плаванию: трансляция финальных заплывов 14 апреля

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Финальные заплывы второго дня чемпионата России по плаванию во вторник, 14 апреля, начнутся в 18.00 по московскому времени. Соревнования принимает Казань.

Сегодня вечером пловцы будут соревноваться в следующих дисциплинах:

  • Женщины. 50 м, спина

  • Мужчины. 400 м, вольный стиль

  • Мужчины. 100 м, спина

  • Женщины. 200 м, баттерфляй

  • Женщины. 50 м, брасс

  • Мужчины. 100 м, брасс

  • Мужчины. 200 м, комплекс

  • Женщины. 800 м вольный стиль

  • Смешанная эстафета. 4x100 м, комбинированная

Трансляцию заплывов в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru на бесплатной основе.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля в бассейне Дворца водных видов спорта.

Плавание
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