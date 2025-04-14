Чемпионат России по плаванию: трансляция финальных заплывов 14 апреля
Чемпионат России по плаванию проходит в Казани
Финальные заплывы второго дня чемпионата России по плаванию во вторник, 14 апреля, начнутся в 18.00 по московскому времени. Соревнования принимает Казань.
Сегодня вечером пловцы будут соревноваться в следующих дисциплинах:
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Женщины. 50 м, спина
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Мужчины. 400 м, вольный стиль
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Мужчины. 100 м, спина
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Женщины. 200 м, баттерфляй
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Женщины. 50 м, брасс
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Мужчины. 100 м, брасс
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Мужчины. 200 м, комплекс
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Женщины. 800 м вольный стиль
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Смешанная эстафета. 4x100 м, комбинированная
Трансляцию заплывов в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru на бесплатной основе.
Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля в бассейне Дворца водных видов спорта.
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