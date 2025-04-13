Чемпионат России по плаванию: трансляция финальных заплывов 13 апреля
Чемпионат России по плаванию 2025 года проходит в Казани
В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. Решающие заплывы (полуфиналы и финалы) первого соревновательного дня начнутся в 18.00 по московскому времени.
В прямом эфире заплывы покажут канал «Матч! Страна» и сайт медиахолдинга «Матч!».
Вечером 13 апреля пройдут финалы на следующих дистанциях:
- Мужчины. 200 м, вольный стиль
- Женщины. 400 м, комплекс
- Мужчины. 4х100 м, вольный стиль
- Женщины. 4х200 м, вольный стиль
Чемпионат России по плаванию проходит с 13 по 18 апреля в бассейне Дворца водных видов спорта.В соревнованиях принимают участие пловцы со всей страны из более чем 72 регионов России, которые разыграют 41 комплект наград.
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