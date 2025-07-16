Австралийка Джонсон победила в заплыве на открытой воде на 10 км на ЧМ, Сорокина — 11-я

Австралийка Моеша Джонсон стала победительницей заплыва на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 2 часа 7 минут 51,30 секунды.

Второе место заняла итальянка Джиневра Таддеуччи с отставанием в 4,40 секуды. На третьей строчке Лиза Пу из Монако (+6,20).

Россиянка Екатерина Сорокина заняла 11-е место. Она отстала от лидера на 1 минуту 48,50 секунды. Маргарита Ершова не финишировала, спортсменке стало плохо из-за сильной жары, ее увезли на коляске.

Соревнования по плаванию на открытой воде проходят с 16 по 20 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км

1. Моеша Джонсон (Австралия) — 2 часа 7 минут 51,30 секунды

2. Джиневра Таддеуччи (Италия) +4,40

3. Лиза Пу (Монако) +6,20

4. Мария Де Вальдес (Испания) +18,30

5. Анджела Мартинес Гиллен (Австрия) +26,0

11. Екатерина Сорокина (Россия) +1.48,60

Маргарита Ершова (Россия) — не финишировала