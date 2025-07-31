Россиянка Клепикова вышла в финал стометровки вольным стилем на ЧМ-2025 по плаванию

Российская пловчиха Дарья Клепикова пробилась в финал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира в Сингапуре.

В первом полуфинале Клепикова показала второй результат — 53,14 секунды. Лучший результат оказался у нидерландки Маррит Стинберген — 52,81.

Еще одна россиянка — Дарья Трофимова показала шестой результат (54,21 секунды) и не квалифицировалась в финал.

Финал в этой дисциплине пройдет 1 августа.