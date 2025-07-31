Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

31 июля 2025, 14:22

Россиянка Клепикова вышла в финал стометровки вольным стилем на ЧМ-2025 по плаванию

Павел Лопатко

Российская пловчиха Дарья Клепикова пробилась в финал на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира в Сингапуре.

В первом полуфинале Клепикова показала второй результат — 53,14 секунды. Лучший результат оказался у нидерландки Маррит Стинберген — 52,81.

Еще одна россиянка — Дарья Трофимова показала шестой результат (54,21 секунды) и не квалифицировалась в финал.

Финал в этой дисциплине пройдет 1 августа.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дарья Клепикова
Читайте также
«Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России-2025/26
Перестройка после проблемного чемпионства будет, но что делать с тренером-чемпионом? Нужно ли «Зениту» увольнять Семака
На Солнце обнаружили опасные пятна невероятных размеров
Хоркина допустила новые победы гимнастов из РФ благодаря флагу и гимну
Экс-главу МЧС Брянской области арестовали по делу о превышении полномочий
Популярное видео
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канадка Макинтош завоевала золото чемпионата мира на 200 м баттерфляем

Француз Маршан выиграл золото чемпионата мира на 200 м комплексом

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости