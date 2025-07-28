Россиянина Пригоду дисквалифицировали в финале стометровки брассом на ЧМ-2025

Российский пловец Кирилл Пригода показал четвертый результат в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 59,01 секунды, но был дисквалифицирован.

Еще один россиянин — Данил Семьянинов стал восьмым с результатом 59,55 секунды.

Победил китаец Цинь Хайян (58,23 секунды), вторым стал итальянец Николо Мартиненги (58,58), а третьим — Денис Петрашов из Киргизии (58,58).