Корнев пробился в финал ЧМ-2024 на дистанции 50 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев вышел в финал чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 50 м вольным стилем.

20-летний россиянин с результатом 20,75 стал третьим в своем заплыве и показал пятое время в полуфиналах.

Лучшее результат в полуфиналах продемонстрировал представитель Каймановых островов Джордан Крукс (19.90), установивший новый мировой рекорд

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.