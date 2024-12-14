Корнев пробился в финал ЧМ-2024 на дистанции 50 м вольным стилем
Российский пловец Егор Корнев вышел в финал чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 50 м вольным стилем.
20-летний россиянин с результатом 20,75 стал третьим в своем заплыве и показал пятое время в полуфиналах.
Лучшее результат в полуфиналах продемонстрировал представитель Каймановых островов Джордан Крукс (19.90), установивший новый мировой рекорд
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.
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