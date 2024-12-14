Пригода вышел в финал ЧМ-2024 на дистанции 50 м брассом и установил рекорд России

Российский пловец Кирилл Пригода вышел в финал чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 50 м брассом.

28-летний россиянин показал результат 28,48 секунды, став лучшим в полуфиналах. Кроме того, Пригода обновил собственный рекорд России на этой дистанции.

Также в тройку лучших в полуфиналах вошли китаец Цинь Хайян (25,60) и южноафриканец Крис Смит (25,66).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.