Бородин завоевал золото на ЧМ-2024 на дистанции 400 м комплексом

Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 400 м комплексом.

21-летний спортсмен показал время 3.56,83 секунды.

Серебряным медалистом стал американец Карсон Фостер, отставший от россиянина на 0,62 секунды. Бронзовую медаль завоевал итальянец Альберто Раззетти (+2,00).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.