Клепикова вышла в финал ЧМ-2024 на дистанции 100 м баттерфляем

Российская пловчиха Дарья Клепикова прошла в финал на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

19-летняя спортсменка стала пятой в своем заплыве и замкнула восьмерку сильнейших в полуфиналах с результатом 56,12 секунды.

Еще одна россиянка — Арина Суркова показала девятое время (56,20) и не сумела выйти в финал.

Лучший результат установила американка Гретхен Уолш — 52,87, это новый мировой рекорд. Также в тройку лучших вошли шведка Луис Хансон (55,03) и ирландка Эллен Уолш (55,50).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.