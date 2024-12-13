Минаков пробился в финал чемпионата мира на дистанции 100 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков вышел в финал на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

22-летний спортсмен показал результат 49,19 секунды, занял третье место в своем заплыве и стал шестым в общем зачете полуфиналов.

Другой россиянин — Роман Шевляков с результатом 50,12 стал 15-м и не прошел в финал.

Лучший результат полуфиналов показал швейцарец Ноэ Понти — 48,89. Также в тройку вошли француз Максим Груссе (48,99) и австралиец Мэттью Темпл (49,01).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.