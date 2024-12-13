Россияне заняли шестое место в эстафете вольным стилем на ЧМ-2024

Российские пловцы заняли шестое место в финальном заплыве эстафеты 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Дмитрий Жаворонков, Алексей Сударев, Александр Щеголев и Роман Акимов отстали от лидеров на 13,38 секунды.

Золото завоевала сборная США, установившая мировой рекорд с результатом 6.40,51. Серебро у австралийцев (+5,03). Тройку призеров замкнули итальянские пловцы (+7,00).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.