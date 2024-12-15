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Сегодня, 21:13

Сборная России заняла пятое место в женской эстафете на чемпионате мира по плаванию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России заняла пятое место в комбинированной женской эстафете на дистанции 4х100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Елизавета Агапитова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Дарья Клепикова показали время 3.49,35.

Золотую медаль завоевали американки, установившие новый мировой рекорд — 3.40,41. Серебро у сборной Великобритании (3.47,84). Третьими стали китаянки (3.47,93).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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