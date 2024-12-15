Сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4x100 м на ЧМ-2024

Сборная России завоевала золотую медаль в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4х100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.18,68 и установили новый мировой рекорд.

Серебро завоевала сборная США (3.19,03). Тройку медалистов замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.