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Плавание

Сегодня, 21:33

Сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4x100 м на ЧМ-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России.
Фото Скриншот трансляции

Сборная России завоевала золотую медаль в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4х100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.18,68 и установили новый мировой рекорд.

Серебро завоевала сборная США (3.19,03). Тройку медалистов замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Кирилл Пригода
Мирон Лифинцев
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