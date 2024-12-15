Корнев стал шестым на ЧМ-2024 на дистанции 50 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

20-летний спортсмен показал результат 20,81 секунды.

Обладателем золотой медали стал представитель Каймановых островов Джордан Крукс с результатом 20,19 секунды. Серебро завоевал бразилец Гильерме Сантос (20,57). Тройку медалистов замкнул американец Джек Алекси (20,61).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.