Пригода завоевал серебро на ЧМ-2024 на дистанции 50 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

28-летний спортсмен показал результат 25,56 секунды. Он завоевал свою третью серебряную медаль на турнире. Россиянин разделил второе место с турком Эмре Саки.

Победителем заплыва стал китаец Цинь Хайян (25,42).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.