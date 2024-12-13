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Плавание

Сегодня, 19:46

Чикунова завоевала серебряную медаль на ЧМ-2024 на дистанции 200 м брассом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла второе место в финальном заплыве на 200 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

20-летняя спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 15,14 секунды.

Победительницей заплыва стала американка Кейт Дуглас, которая установила новый мировой рекорд — 2 минуты 12,50 секунды.

Третье место заняла еще одна представительница США Алекса Уолш (+04,33).

Для Чикуновой это первая мадель на ЧМ-2024 в Будапеште.

Плавание
Евгения Чикунова
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