Чикунова завоевала серебряную медаль на ЧМ-2024 на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла второе место в финальном заплыве на 200 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

20-летняя спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 15,14 секунды.

Победительницей заплыва стала американка Кейт Дуглас, которая установила новый мировой рекорд — 2 минуты 12,50 секунды.

Третье место заняла еще одна представительница США Алекса Уолш (+04,33).

Для Чикуновой это первая мадель на ЧМ-2024 в Будапеште.