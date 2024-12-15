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Плавание

Сегодня, 20:20

Савенко занял седьмое место на ЧМ-2024 в финале на 200 м на спине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Дмитрий Савенко занял седьмое место в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

22-летний спортсмен показал результат 1.51,27 секунды.

Золото завоевал венгр Хуберт Кош (1.45,65). Серебро у итальянца Лоренцо Моры (1.48,96). Тройку медалистов замкнул француз Мевен Тома (1.49,93).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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