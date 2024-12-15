Савенко занял седьмое место на ЧМ-2024 в финале на 200 м на спине
Российский пловец Дмитрий Савенко занял седьмое место в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
22-летний спортсмен показал результат 1.51,27 секунды.
Золото завоевал венгр Хуберт Кош (1.45,65). Серебро у итальянца Лоренцо Моры (1.48,96). Тройку медалистов замкнул француз Мевен Тома (1.49,93).
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.
Новости